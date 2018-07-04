Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi Armutçuk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve yaklaşık 100 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışması devam ediyor.
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