Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

- Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da hortum ve kovalarla destek veriyor - Yerleşim alanlarına yaklaşan yangından korunmak için vatandaşlar, evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor

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4 / 10 Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

5 / 10 Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

6 / 10 Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

7 / 10 Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

8 / 10 Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

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