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Bodrum'da otomobil denize devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Bodrum'da otomobil denize devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin denize devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Faruk Yücel'in kullandığı 34 SD 7522 plakalı otomobil, Turgutreis Mahallesi'nde iki otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri aşıp yaklaşık 30 metrelik şarampolden denize devrildi.

Kazada, sürücü Yücel ile diğer araç sürücüleri Hüseyin Çalışkan ve Mehmet Selahattin Seslioğlu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denize devrilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz Faruk Yücel Kaza Muğla

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