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Bodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

BODRUM'da son 3 günde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte turistler plaj ve havuz kenarlarını doldurdu.

Bodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da son 3 günde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte turistler plaj ve havuz kenarlarını doldurdu. Plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmazken, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü sıcak havaya dikkat çekti, tedbirli olunmasını istedi.
Bodrum'da son 3 gündür etkisini artıran sıcaklar, hafta sonunda en üst seviyeye çıktı. Hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da, şehir merkezindeki plajlarda adım atacak yer kalmadı. Neredeyse denize sırayla giren yerli ve yabancı turistler, buna rağmen tatilin ve eğlencenin tadını çıkardı. Gümbet, Paşatarlası, Kumbahçe ve İçmeler plajları en yoğun günlerinden birini yaşadı. Turistler serinlemek için girdikleri denizde uzun süre kalmayı tercih ederken, beach club'ların çaldığı hareketli şarkılarla dans edip, gönüllerince eğlendi, bol bol fotoğraf çektirdi. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalan Bodrumlular ve tatilciler ise güneşten korunmak için şemsiye kullanmak zorunda kaldı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK UYARISI
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer yazılı açıklama yaparak sıcak hava nedeniyle uyarıda bulundu. Gençer, sıcaklardan özellikle 4 yaşından küçükler ile 65 yaş üzerindekiler başta olmak üzere yalnız yaşayanlar, engelliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker, kalp-beyin-damar, psikolojik, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlarla, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastaların, alkol ve madde bağımlılarının daha fazla etkilenebilenebileceğini belirtti. Gençer sıcağın olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerini ise şöyle sıraladı:
"Saat 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir."

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldıBodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldıBodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldıBodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldı

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