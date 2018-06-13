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Bodrum'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

Bodrum'da sahte içki operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bir tona yakın sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evin alt katındaki depo kısmında dolum için hazırlanmış 20 kiloluk 50 bidon sahte içki ele geçirdi.

Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, dolum için hazırlanan farklı boylarda içki şişeleri ile bin 710 sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan bazı malzemelere de el koydu, M.G, E.N.H. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Operasyon anı kamerayla kaydedildi.

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bodrum KOM Muğla polis sahte içki

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