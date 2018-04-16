HABER

Bodrum'da sanat, sokağa taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

BODRUM'da Dünya Sanat Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bodrum'da sanat, sokağa taştı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Dünya Sanat Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ses sanatçıları söyledi, konuklar dans etti, ressamlar dev tablolar yaptı.
Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında 'Sanat Sokak'ta' adı altında, dün düzenlenen etkinlikte yüzlerce sanatçı ve sanatsever bir araya geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve 5 saat süren etkinlikte ressamlar, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Kral Mausolos'un anıtını resmedip, üzerine sanat ile ilgili düşüncelerini yazdı. Plastik sanatçıları da etkinlikte performanslarını ortaya koydu. Daha sonra tiyatro ve sinema oyuncusu Mihriban Er'in sunuculuğunu yaptığı konsere geçildi. Konser, Şef Nadi Atasoy'un keman dinletisi ile başladı. Etkinlik daha sonra okunan şiirler, çalınan müziklerle devam etti. Ekinlikte ayrıca İranlı Tenör Ramin Ferhangniya da bir performans sergiledi. Çalınan şarkılarla etkinliğe katılan ve izleyen sanatseverler Belediye Meydanı'nda dans etti. Özdemir - Esen Deveci çifti, tangoları ile etkinliğe renk kattı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Üyesi Rezzan Şebin, "Dünya sanat gününde Bodrum'da yaşayan tüm sanatçılar bir araya geldik. Bugün sanatçılarımız söyledi, konuklarımız dans etti, ressamlarımız ve heykeltraşlarımız sanatçılarını icra etti. Turizm cenneti Bodrum'da sanata ve sanatçıya verilen önemi vurgulayarak bugün sanatımızı sokakta icra ederek sanatseverlerle paylaşmak istedik" dedi.
Etkinliklerde yer alan Bodrum Şehir Tiyatrosu Genel Yönetmeni, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Akşen de "Sanatla var olmak istiyoruz. Bodrum'u sanat kenti yapmak çok önemli. Bu artık bizim misyonumuz. Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi dolu dolu şeyler yapacak. Kurumsal bir kimliğimiz de oldu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu ve güzel oyunlar oynamaya başladı. Bundan sonra tüm sanat dallarında Bodrum Belediyesi ve Bodrum halkı ile el ele pek çok sanat etkinlikleri yapacağız" dedi. Bodrum Kent Konseyi Üyesi ve Gümüşlük Çevre ve Sanat Derneği Başkanı, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh da bir sanat şehri olan Bodrum da Dünya Sanat Günü'nü Bodrum Kent Konseyi Sanat Meclisi olarak kutladıklarını belirterek, "Sanatçının bol olduğu ilçemizde değişik sanat dallarından sanatçılar, performanslarını sahneledi. Hiç bir karşılık beklemeden gelerek sanatlarını icra eden sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Bodrum sanatçı bolluğu açısından avantajlı bir ilçemiz. Bu değerlerimizle daha fazla çalışmalar yaparak Bodrum halkıyla iç içe etkinliklerimize devam etmeliyiz. Bu etkinlikleri de bir karnaval havasına sokarak Bodrum'un sanatsal yönden daha öne çıkmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da sanat, sokağa taştıBodrum'da sanat, sokağa taştıBodrum'da sanat, sokağa taştıBodrum'da sanat, sokağa taştı

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!İşte Suriye'ye füzelerin fırlatılma anı!
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.