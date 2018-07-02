Bodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Sivas'ta çıkan olaylarda yaşamını yitiren aydınlar 25'inci yıldönümünde etkinlikle anıldı.

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yangında hayatını kaybeden 33'ü aydın toplam 35 kişinin isimlerinin söylenerek temsili canlandırmanın yapıldığı etkinliğe katılanlar ellerinde 'Zulme ve zalime karşıyız', 'Pir Sultanlar ölümsüzdür', 'Unutmadık', 'Sivas'ın ışığı hiç sönmeyecek' ve 'İnsanlık suçu unutulamaz' yazılı dövizler taşıdı.

Gurup adına basın açıklaması yapan dernek üyesi Naciye Bayır, "Sivas katliamının 25. yıldönümünde yitirdiğimiz canları hasretle anıyor, onları katledenleri ve katleden zihniyeti lanetliyoruz. Sivas için adalet istiyoruz. Aleviler olarak yıllardır haksızlık adaletsizlik karşısında mücadele veriyoruz. Günümüzde de Alevilere karşı haksızlıklar var ve Alevilerin mücadelesi devam ediyor. Sivas katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, katilleri yakalanıp adil bir şekilde yargılanmadığı sürece bu insanlık suçu hepimizin yükü olacaktır. İnsanlığa karşı suçlarda 'zamanaşımı' geçmişe dönük olarak kaldırılacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Sivas davası yeni baştan ele alınmalı, tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir. Devletin ve toplumun geçmişle yüzleşmesinin sağlanması bakımından 'Hakikat Komisyonu' kurularak gerçeğin açığa çıkarılması sağlanmalı, devlet Alevilerden resmen özür dilemelidir. Devletin yönetim kadrolarında Alevi-Sünni ayrımı yapılmamalı, cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir. Sivas katliamını unutmadık unutturmayacağız" dedi.

Gurup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.