HABER

Bodrum'da Sivas olaylarında ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Sivas'ta çıkan olaylarda yaşamını yitiren aydınlar 25'inci yıldönümünde etkinlikle anıldı.  Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Sivas'ta çıkan olaylarda yaşamını yitiren aydınlar 25'inci yıldönümünde etkinlikle anıldı.

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yangında hayatını kaybeden 33'ü aydın toplam 35 kişinin isimlerinin söylenerek temsili canlandırmanın yapıldığı etkinliğe katılanlar ellerinde 'Zulme ve zalime karşıyız', 'Pir Sultanlar ölümsüzdür', 'Unutmadık', 'Sivas'ın ışığı hiç sönmeyecek' ve 'İnsanlık suçu unutulamaz' yazılı dövizler taşıdı.

Gurup adına basın açıklaması yapan dernek üyesi Naciye Bayır, "Sivas katliamının 25. yıldönümünde yitirdiğimiz canları hasretle anıyor, onları katledenleri ve katleden zihniyeti lanetliyoruz. Sivas için adalet istiyoruz. Aleviler olarak yıllardır haksızlık adaletsizlik karşısında mücadele veriyoruz. Günümüzde de Alevilere karşı haksızlıklar var ve Alevilerin mücadelesi devam ediyor. Sivas katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, katilleri yakalanıp adil bir şekilde yargılanmadığı sürece bu insanlık suçu hepimizin yükü olacaktır. İnsanlığa karşı suçlarda 'zamanaşımı' geçmişe dönük olarak kaldırılacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Sivas davası yeni baştan ele alınmalı, tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir. Devletin ve toplumun geçmişle yüzleşmesinin sağlanması bakımından 'Hakikat Komisyonu' kurularak gerçeğin açığa çıkarılması sağlanmalı, devlet Alevilerden resmen özür dilemelidir. Devletin yönetim kadrolarında Alevi-Sünni ayrımı yapılmamalı, cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir. Sivas katliamını unutmadık unutturmayacağız" dedi.

Gurup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit ettiAlaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti
Muş'taki göl ve göletlere yavru sazan bıraktılarMuş'taki göl ve göletlere yavru sazan bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.