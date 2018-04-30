HABER

Bodrum'da siyah kuğu heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

BODRUM sahilinde, bitkin halde görülen siyah kuğu, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu belirlenince, tedaviye alınması için yakalanmaya çalışıldı.

Bodrum'da siyah kuğu heyecanı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM sahilinde, bitkin halde görülen siyah kuğu, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu belirlenince, tedaviye alınması için yakalanmaya çalışıldı. Kuğunun son görüldüğü bölgede, arama yapan AKUT ekibinin çalışmaları sonuçsuz kalınca, aramalar sonlandırıldı.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, sahil kenarında, dün akşam saatlerinde dolaşanlar, kıyıda siyah kuğu gördü. Kuğuyu bir süre cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyenler, daha sonra bitkin görünen hayvanın fotoğraflarını Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile paylaştı. AKUT ekibi, kendilerine gönderilen görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne iletti. Şeflik tarafından incelenen görüntüler üzerine siyah kuğunun, Türkiye'de bulunmayan cins olduğu ortaya çıktı. Kuğunun yakalanması için AKUT ekibinden destek istendi. Çalışmalar, saat 00.00'da, siyah kuğunun son görüldüğü yer olan Bitez sahilinde başlatıldı. AKUT'tan 8 kişilik ekip, kuğuyu aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca, aramalar sonlandırıldı.
Akut Ekip Lideri Sadettin Uslu, "Siyah kuğu için gelecek ihbarları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın görüp, bilgi verdiği takdirde, kuğuyu koruma altına alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne ileteceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da siyah kuğu heyecanıBodrum'da siyah kuğu heyecanı

Partilerde ittifak endişesi yaşanıyorPartilerde ittifak endişesi yaşanıyor
HDP'den Abdullah Gül'e sert tepkiHDP'den Abdullah Gül'e sert tepki
Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.