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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu boru hattı patladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu boru hattı patladı. Asfaltı yerinden söken şiddetli patlama nedeniyle çevre yolu sular altında kaldı.
Turgutreis - Bodrum karayolu Gümbet kavşağında bulunan içme suyu boru hattında patlama meydana geldi. Ana su boru hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden sökülürken, irili ufaklı taş parçaları yola fırladı. Savaş alanına dönen karayolunda yaklaşık 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anda göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı trafik polisleri sürücülerin dikkatli geçmesi konusunda 1 saat boyunca anons yaptı. Trafik polisleri yolda tedbir alırken patlama nedeniyle yola fırlayan taşları ise belediye ekipleri süpürge ve kürek yardımıyla topladı. Patlamanın meydana geldiği bölgede kısa bir süre yol trafiğe kapandı. Şans eseri patlamanın olduğu caddeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. Muski ekiplerinin boruyu tamir etmek için çalışma başlatacağı öğrenildi.
Boru hattının şiddetli bir gürültüyle patladığını belirten görgü tanığı o sırada caddeden geçen bir vatandaşın şans eseri kurtulduğunu ve bu tür patlamaların sıklıkla yaşandığını belirtti.

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bodrum’da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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