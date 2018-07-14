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Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ağıldaki 20'den fazla küçükbaş hayvanın son anda kurtarıldığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Yangın sırasında arazide bulunan 2 kovandaki arılar ise telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde bir AVM yakınlarında, içerisinde zeytin ağaçlarının da olduğu otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgedeki vatandaşlar ve arazi sahipleri alevlere, itfaiye ekipleri gelene kadar bahçe hortumu ve kovalarla su taşıyıp müdahale etti.

Arazide bulunan küçük ağıl içerisindeki 20'den fazla küçükbaş hayvan vatandaşlarca son anda kurtarıldı. Yangın sırasında arazide bulunan 2 kovandaki arılar ise telef oldu.

Tarladaki bir su tankerinin de hasar gördüğü yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili bölgede inceleme yaptı.

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bodrum itfaiye Muğla polis tarım arazisi yangın

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