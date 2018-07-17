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Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:26 | Son Güncelleme

Yerleşim yerlerine çok yakın alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında tarım arazi ve otluk alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, çok sayıda zeytin ağacının da olduğu otluk alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçelerdeki hortumlar ve kovalarla müdahale etti. Yerleşim alanlarına çok yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkarak bölgeden uzaklaştı. Yangın sırasında bölgede uzun süre panik yaşanırken çok sayıda polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Alevlerin bulunduğu alana yakın park etmiş bazı araçlar, polis ekiplerince çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerinin de destek verdiği yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Aralarında kadın gönüllülerin de olduğu AKUT ekipleri, alevlere, "şap şap" olarak tabir edilen yangın söndürme gereçleriyle müdahale etti.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum itfaiye Muğla polis yangın

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