Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksiciler ile turizm taşımacıları arasında çıkan "Uber" kavgasını polis ekipleri yatıştırdı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçedeki bir taksi durağında, taksiciler ile turizm transferi yapan sürücüler arasında "Uber" tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki grubu sakinleştirebilmek için uzun süre çabaladı.
Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, taksici esnafından olayla ilgili bilgi aldı.
Yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Torba Taksi Durak Başkanı Yasin Algın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da taksici esnafının çok gergin olduğunu, para kazanamadığını öne sürdü.
Taksicilerin gerekli ödemelerini yapamadığını aktaran Algın, taksicilerin tahrik edildiğini savundu.
Uber'le ilgili gerekli açıklamaların devlet yetkililerince yapıldığını anlatan Algın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin ve net açıklamaları var. Yasal olmayan bir şeyin burada hala daha uygulanması, bizleri ciddi anlamda gelir kaybına uğratıyor. Bodrum taksici camiası çok zor durumda. Bizler sağduyuyla büyüklerimizden gelecek cevapları bekliyoruz." diye konuştu.
İş adamı Cavit Çağlar da taksicilere destek verdiğini bildirdi.
OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum