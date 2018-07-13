Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksiciler ile turizm taşımacıları arasında çıkan "Uber" kavgasını polis ekipleri yatıştırdı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki bir taksi durağında, taksiciler ile turizm transferi yapan sürücüler arasında "Uber" tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki grubu sakinleştirebilmek için uzun süre çabaladı.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, taksici esnafından olayla ilgili bilgi aldı.

Yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Torba Taksi Durak Başkanı Yasin Algın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da taksici esnafının çok gergin olduğunu, para kazanamadığını öne sürdü.

Taksicilerin gerekli ödemelerini yapamadığını aktaran Algın, taksicilerin tahrik edildiğini savundu.

Uber'le ilgili gerekli açıklamaların devlet yetkililerince yapıldığını anlatan Algın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin ve net açıklamaları var. Yasal olmayan bir şeyin burada hala daha uygulanması, bizleri ciddi anlamda gelir kaybına uğratıyor. Bodrum taksici camiası çok zor durumda. Bizler sağduyuyla büyüklerimizden gelecek cevapları bekliyoruz." diye konuştu.

İş adamı Cavit Çağlar da taksicilere destek verdiğini bildirdi.

