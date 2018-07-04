Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Uber" taşımacılığı yapan sürücülere yönelik trafik ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçede son günlerde artan şikayet ve müracaatlar üzerine, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamalarda, yaklaşık 190 araç kontrol edildi. İncelemelerde, teknik değişiklik yapan araçlara ceza kesildi.
"Uber" hizmeti veren ve hizmet alan dört araç sürücüsüne yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.
Öte yandan uygulamalar, polis kamerasınca görüntülendi.
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