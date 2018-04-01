Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Çeşitli eğlence organizasyonlarına uyuşturucu madde servis edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.O. ve kız arkadaşı olduğu belirtilen Ukrayna asıllı E.F'nin kaldığı Kumbahçe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden C.O'nun üzerinde satışa hazır halde 15 gram kokain ile haksız kazanç olduğu değerlendirilen 3 bin 400 lira, 300 avro ve 200 dolar ele geçirildi.
Evde yapılan aramada da 6 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve esrar, çok sayıda kilitli poşet, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 43 mermi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor
Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Tatil cennetinde korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum