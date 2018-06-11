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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu alışverişi yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.A'nın üzerinde, otomobilinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve çok miktarda kilitli poşet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen E.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanırken, A.Y. ve E.Ç de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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adliye bodrum Muğla narkotik polis uyuşturucu

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