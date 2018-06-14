Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi.

"Molly" isimli detektör köpeğin de katıldığı operasyonda, villanın üst katındaki balkonda saksılara ekili Hint keneviri ile bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Saksılardaki Hint kenevirleri polis ekiplerince söküldü. Operasyon anı kameralarca da kaydedildi.

Evde bulunan kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

