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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Konacık Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan S.Ü, V.Ü. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ü. ve F. Ç. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, V.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucunun da ele geçirildiği bildirildi.

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