Bodrum'da uyuşturucu satışına 2 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan E.Ş. ve A.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ş. tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
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