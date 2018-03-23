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Bodrum'da uyuşturucu satışına 2 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan E.Ş.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan E.Ş. ve A.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ş. tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)

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