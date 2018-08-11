Bodrum'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satıldığı belirlenen Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda hizmet veren iki gece kulubüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda bir miktar skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ., E.G. ve R.İ. tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma
Trump'ı alarma geçiren not! Gökyüzünden düştü
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum