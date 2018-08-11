HABER

Bodrum'da uyuşturucuya 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı gece kulübüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satıldığı belirlenen Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda hizmet veren iki gece kulubüne dün operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda bir miktar skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ., E.G. ve R.İ. tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.