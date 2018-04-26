Bodrum'da yağma iddiasına tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri taksinin sürücüsünü gasbettikleri gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesinde M.T. ve U.E. ticari taksiye binerek Milas'a gideceklerini söyledi. İlçe merkezi çıkışı yakınlarında sürücüyü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu alan ve araçtan indiren 2 zanlı, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Park halindeki başka bir aracın sürücüsünden yardım isteyen taksi şoförü, durumu jandarmaya bildirdi.
Ticari taksiyle Milas-Bodrum Havalimanı'na giriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili Güvercinlik Jandarma Karakolu'na giderek şikayetçi olan taksiciye, jandarma ekipleri tarafından aracı teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından yağma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum