Bodrum'da yağma iddiasına tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri taksinin sürücüsünü gasbettikleri gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesinde M.T. ve U.E. ticari taksiye binerek Milas'a gideceklerini söyledi. İlçe merkezi çıkışı yakınlarında sürücüyü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu alan ve araçtan indiren 2 zanlı, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Park halindeki başka bir aracın sürücüsünden yardım isteyen taksi şoförü, durumu jandarmaya bildirdi.

Ticari taksiyle Milas-Bodrum Havalimanı'na giriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak jandarma ekibine teslim edildi. Olayla ilgili Güvercinlik Jandarma Karakolu'na giderek şikayetçi olan taksiciye, jandarma ekipleri tarafından aracı teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yağma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

