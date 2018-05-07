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Bodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Bodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Hacı Ahmet Mahallesi Sefa Meydanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Söndürülmeden atılan sigaranın neden olduğu kaydedilen yangında yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Mansur kalan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişilere olay yerine gelen ambulansla ilk müdahale yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Bodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardıBodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardıBodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardıBodrumda yangın çıktı; üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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