Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Zeki Müren'i Anma Bahar Konseri" düzenlendi.
Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Korosu, Merkez Turgutreis Ortaokulu yararına, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki koro, Zeki Müren'in yanı sıra farklı sanatçıların eserlerini seslendirdi. Değişik mesleklere mensup ve emeklilerden oluşan koronun üyeleri, performanslarıyla beğeni topladı.
Zeki Müren Sanat Derneği Korosu Şefi Ahmet Sabancı, yaptığı konuşmada, dernek olarak her yıl Zeki Müren'i biri doğum gününde, diğeri bahar aylarında olmak üzere iki konserle andıklarını söyledi.
"Onun eserlerini, şarkılarını unutturmamaya çalışıyoruz. En önemlisi, onun yardımseverliğini devam ettirmeye çalışıyoruz." diyen Sabancı, her konseri bir okul ya da hayır kurumu yararına gerçekleştirdiklerini anlattı.
Yaklaşık 2,5 saat süren konseri, aralarında sinema sanatçısı İzzet Günay'ın da bulunduğu yaklaşık 600 sanatsever izledi.
Solo şarkıların da seslendirildiği konseri izleyenler şarkılara eşlik etti.
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu
Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum