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Bodrum'da "Zeki Müren'i Anma Bahar Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 23:32 | Son Güncelleme

Bodrum'da "Zeki Müren'i Anma Bahar Konseri"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Zeki Müren'i Anma Bahar Konseri" düzenlendi.

Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Korosu, Merkez Turgutreis Ortaokulu yararına, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki koro, Zeki Müren'in yanı sıra farklı sanatçıların eserlerini seslendirdi. Değişik mesleklere mensup ve emeklilerden oluşan koronun üyeleri, performanslarıyla beğeni topladı.

Zeki Müren Sanat Derneği Korosu Şefi Ahmet Sabancı, yaptığı konuşmada, dernek olarak her yıl Zeki Müren'i biri doğum gününde, diğeri bahar aylarında olmak üzere iki konserle andıklarını söyledi.

"Onun eserlerini, şarkılarını unutturmamaya çalışıyoruz. En önemlisi, onun yardımseverliğini devam ettirmeye çalışıyoruz." diyen Sabancı, her konseri bir okul ya da hayır kurumu yararına gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yaklaşık 2,5 saat süren konseri, aralarında sinema sanatçısı İzzet Günay'ın da bulunduğu yaklaşık 600 sanatsever izledi.

Solo şarkıların da seslendirildiği konseri izleyenler şarkılara eşlik etti.

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