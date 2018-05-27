Bodrum'da zıpkınla avlanan kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada bölgesinde balık avına çıkan amatör zıpkın avcısı Emre Kaya, sığ su bayılması geçirerek, yaşamını yitirdi.

Arkadaşı Hasan Hopaç ile balık avına çıkan Emre Kaya (40) zıpkınla avlanmak için bölgede dalış yaptı. Avladığı balığı çıkarmak isteyen Kaya, ilk belirlemelere göre, sığ su bayılması geçirerek deniz dibine battı.

Arkadaşının ihbarıyla bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalış timi sevk edildi. Ekiplerce deniz dibinden çıkarılan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

