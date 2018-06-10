Bodrum'da zıpkınla avlanırken ölen kişi için denizde anma töreni

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada bölgesinde çıktığı balık avında sığ su bayılması geçirerek hayatını kaybeden amatör zıpkın avcısı Emre Kaya, arkadaşlarınca denizde düzenlenen törenle anıldı.
Karaada bölgesinde düzenlenen anma törenine, Kaya'nın dalgıç arkadaşları katıldı. Sürat tekneleriyle bölgeye giden dalgıçlar, yaptıkları hazırlığın ardından denize atladı.
Bir süre deniz yüzeyinde kalan dalgıçlardan bazıları, dibe inerek arkadaşlarının çiçeklerle süslü fotoğrafını deniz dibine taşıdı. Düzenlenen törenin ardından dalgıçlar bölgeden ayrıldı.
Bodrum'un Karaada mevkisinde 27 Mayıs'ta, balık avına çıkan amatör zıpkın avcısı Emre Kaya, sığ su bayılması geçirerek yaşamını yitirmişti. Kaya'nın cenazesi arkadaşının ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalış timlerince deniz dibinden çıkarılmıştı.
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