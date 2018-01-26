Bodrum'daki iş adamı cinayetinde şok ifade: Tül perdenin arkasından gördüm!

Mustafa Özbelen, eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mustafa Özbelen ifadesinde şunları söyledi:

"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm"

"SENİ BANA BIRAKIP GİTTİ"

"Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın Kost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm"