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Bodrum'daki iş adamı cinayetinde şok ifade: Tül perdenin arkasından gördüm!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 11:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Bodrum’da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği ortağı Ali Özdemir’i öldüren Mustafa Özbelen'in yeni ifadesi şoke etti. Özdemir ifadesinde, eşi ile ortağının mesajlaşmalarını fark ettiğini ve daha sonra da onları dışarıdan pencereye baktığında cinsel ilişkiye girerken gördüğünü söyledi.

Mustafa Özbelen, eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mustafa Özbelen ifadesinde şunları söyledi:

"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm"

"SENİ BANA BIRAKIP GİTTİ"

"Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın Kost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm"

"UYGUNSUZ RESİMLERİNİ GÖNDERMİŞ"

"Yine eşimin Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri gördüm. Ben bu resimleri ve yazışmaları ilk önce Screen Shot yapıp Tuğba'nın telefonundan ekran görüntüsü aldım. Bu görüntüleri kendine yolladım, ayrıca yazılı mesajları ilet diyerek kendime yolladım. Bir de kendi telefonumdan Whatsapp yazışmalarını videoya aldım. Daha sonra Tuğba'mun telefondaki ekran görüntülerini sildim. Kendime gönderdiğim mesajlar da sildim"

"ÇOK UYGUNSUZDU"

"O gün whatsappına baktım, çünkü şüphelenmeye başlamıştım. İkisinin de hareketleri samimiyetsizdi. O gün eşimin Ali’ye gönderdiği fotoğrafları gördüm. Birkaç tanesi çok uygunsuzdu. Eşim butik işi yaptığı için kıyafet giyinir. Ama bunlar çok farklıydı. Yazışmaları görünce çok kötü oldum. Eşime bir şey demedim"

"TÜL PERDENİN ARKASINDAN GÖRDÜM, PANTALONUNU İNDİRDİ"

"5 Ocak günü uyandığımda eşim T, telefonda konuşuyordu. Sonra bana ‘Tost yaptırır mısın?’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Evden çıkarken Ali ile karşılaştım. Ali içeri girdikten sonra kapının yanındaki aralıktan sokağa bakan pencereden içeriyi izlemeye başladım. Pencerede tül perde vardı. İçerisi görünüyordu. Ali içeri girdi. Eşim T’nin karşısında durdu ve hemen pantolonunu indirdi. Ben bunu gördüm"

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
sen karını o kadar sertbest bırak erkek arkadaşınla içki masasında oturt tost yaptırmaya çıkarken arkadaşın eve girsin ki bir kadın kahvaltıda dışarıdan niçin tost yaptırtıp kocasınınyollar anlayamadım sonra ortağını öldür. hırsızın hiç kabahati yok çünkü.
Belki de eşinle birlikte kurdunuz bu tuzağı adama ne belli. Yoksa kadın nasıl bukadar rahatça sen de yanındayken mesajlaşsın onunla. Yüzleştirmeden hemen öldürmeye kalkıyorsun bu da olayın senin tarafından bilinmesini düşündürüyor. Eşinin adından o mesajları senin atmadığın ne malüm? Yakında gerçekler çıkar ortaya nasılsa ...
ya bilader siz grup falan mı yapıyordunuz hayırdır hep 3 lü fotoğraflarınız cuma mubarek günde açtırman ağzımı:)))
ateşle barutu yanyana getirmişsin.. hata senin..
Bu adama az ceza verin kardeşim. kadını da ahlaksizliktan tutuklayin
pencereden baktığımda gördüm diyo öyle bişe görse o anda öldürürdü bence niye beklemiş ve eşine niye bişe yapmıyo sadece adammı suçlu bu işte bişeyler dönüyo hiç inandırıcı deil
ÖÖĞĞHHHTTTTT. GELDİ BUNLARDAN.
eşine niye bişe yapmamış sadece adammı suçlu mesajlarını görüyo bişe demiyo perdeden görüyo bişe yapmıyo bu ne rahatlık genişlik ya yok böyle bişe hepsi yalan
hep üçlü fotoğraflar, sabah sabah tost yaptırmaya göndermeler, elin adamının elini kolunu sallaya sallaya eve girmesi... tuhaf doğrusu, benim üçüncü sayfa haberlerinden gördüğüm şu: aldatan öldürülür ki burada üçüncü şahıs öldürülmüş. kadın sağ. başka şeyler var bence işin içinde, ama ne acaba?
hepside süçlu en çokda kadın.
nasıl bir cevatmışsın sen
adamın doğum günü mesajına bak ln denyo eşine attığı mesajlardan zaten anlar insan, yeni anlamış gibi konuşuyon bence sen boynuzlu olmayı kabullenmişsin adamdan menfaat sağlayamayınca öldürmüşsün bu kadar
Kesinlikle normal değil.resimlere bakın hep üçü beraber.danışıklı bir iş bu.bence ortada maddi bir çıkar meselesi var ki eşini hep vefat edenle yan yana bırakmış.özellikle bu tezgahı kurmuş.öldürecek namusu olan adam pencereden gördüğünde öldürürdü.karşı taraf ne vermedi ne yi kabul etmedide öldürdü o araştırılsın.bu namus cinayeti değil
Başka haber kalmadı mı kardeşim? Bu çarpık aileyi önümüze ısıtıp ısıtıp getirmeyin artık bıktık...
Adam ortağız diyince ne var ne yok ortağız sanmış! Bu düşüncesinide hayatı ile ödemiş!
boynuzların uzaya kadar gitmiş sen bile bile kendi elinle eşini teslim etmişsin
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