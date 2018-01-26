Bodrum'daki iş adamı cinayetinde şok ifade: Tül perdenin arkasından gördüm!

Mustafa Özbelen, eşinin mesajlaşmalarına baktığında ortağıyla aynı masada oldukları zaman da mesajlaşmış olduklarını ve uygunsuz fotoğraflar da gönderdiğini gördüğünü anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mustafa Özbelen ifadesinde şunları söyledi:
"Genelde kızımı servise ben bindiririm. Servis Tuğba'nın telefonunu arar, bu nedenle ben Tuğba'nın telefonunu aldım, servisin aramasını cevaplandırdıktan sonra Derin'i servise bindirdim ve geri geldim. Bu sırada eşim halen üst katta uyuyordu. Whatsapp görüşmelerine bakmak istedim, içerisine girdiğimde "uyuzz" olarak kayıtlı olan ve profil fotoğrafında Ali Özdemir'in resmi bulunan profil ile yazışma yapıldığını gördüm. İçerisine girdiğimde eşim ve Ali arasındaki mesajlaşmaları gördüm"
"SENİ BANA BIRAKIP GİTTİ"
"Söz konusu mesaj içeriklerinde 5 Ocak günü saat 04:00 sıralarında biz evde yemek masasında Tuğba, ben ve Ali ile oturduğumuz andaki yapılan yazışmalarda Ali'nin "beni öpmeden çıkamazsın" şeklinde mesaj gönderdiğini, sonrasında Tuğba'nın hatırladığım kadarıyla "Ne olur yapma, bugün doğum günü, bu evi toparlamam lazım" yazdığını, Ali'nin ise "Ne olacak ki yani, seni bana bıraktı gitti" şeklinde yazdığını, Tuğba'nın karşılık olarak "tamam ben ayarlayacağım, yarın Kost yaptırmaya göndereceğim onu" yazdığını gördüm"
"UYGUNSUZ RESİMLERİNİ GÖNDERMİŞ"
"Yine eşimin Ali'ye gönderdiği uygunsuz resimleri gördüm. Ben bu resimleri ve yazışmaları ilk önce Screen Shot yapıp Tuğba'nın telefonundan ekran görüntüsü aldım. Bu görüntüleri kendine yolladım, ayrıca yazılı mesajları ilet diyerek kendime yolladım. Bir de kendi telefonumdan Whatsapp yazışmalarını videoya aldım. Daha sonra Tuğba'mun telefondaki ekran görüntülerini sildim. Kendime gönderdiğim mesajlar da sildim"
"ÇOK UYGUNSUZDU"
"O gün whatsappına baktım, çünkü şüphelenmeye başlamıştım. İkisinin de hareketleri samimiyetsizdi. O gün eşimin Ali’ye gönderdiği fotoğrafları gördüm. Birkaç tanesi çok uygunsuzdu. Eşim butik işi yaptığı için kıyafet giyinir. Ama bunlar çok farklıydı. Yazışmaları görünce çok kötü oldum. Eşime bir şey demedim"
"TÜL PERDENİN ARKASINDAN GÖRDÜM, PANTALONUNU İNDİRDİ"
"5 Ocak günü uyandığımda eşim T, telefonda konuşuyordu. Sonra bana ‘Tost yaptırır mısın?’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Evden çıkarken Ali ile karşılaştım. Ali içeri girdikten sonra kapının yanındaki aralıktan sokağa bakan pencereden içeriyi izlemeye başladım. Pencerede tül perde vardı. İçerisi görünüyordu. Ali içeri girdi. Eşim T’nin karşısında durdu ve hemen pantolonunu indirdi. Ben bunu gördüm"
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