Bodrum'dan 4 kadın, barışa yelken açacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ADRİYATİK'e geçen yıl yelken açarak dikkat çeken 4 Türk kadın denizci, bu kez Akdeniz'de 44 gün sürecek barış yolculuğuna çıkacak. Kadın yelkenciler, 23 limana uğrayarak bin 400 mil yol kat edecek.

Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi, barış çağrısı yapmak için Akdeniz'de 44 günlük yelken yolculuğuna çıkacak. Bir restoran zincirinin desteğiyle 19 Mayıs'ta Bodrum'dan uğurlanacak 4 cesur kadın, yelkenlerini Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözüyle açacak; gittikleri yere barış ve sevgi götürecek. Herbiri kendi alanında meslek ve kariyer sahibi olan kadın yelkenciler, 44 günlük Kıbrıs Akdeniz seyrinde bin 400 mil yelken yapacak.

SEYAHAT ANILARI VE FOTOĞRAFLARI SERGİ OLACAK

Tutkumm isimli 13 metrelik yelkenlinin kaptanı olan Neşe Hasipek'e (53), dümende iki çocuk annesi Ceyda Güleçyüz, ana yelkende Şule Kükrer (53) ve Cenova yelkende ise Ferda Volkan (57) eşlik edecek. 12 Haziran'da Girne Limanı'na demir atacak kadın yelkenciler, burada yolculuk boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenleyecek. Dönüş yolculukları ise 1 Temmuz'da Bodrum Marina'da sona erecek. Aynı sergi burada da yer alacak. Yolculuk sırasında her limanda değişik karşılama törenleri ve seyir sunumları yapılacak. Ekip, genel seçimler sürecinde ise 3 günlük mola verecek.

YELKENLE BARIŞ MESAJI VERECEKLER

Denizin zorluklarının yanında adrenalin ve heyecanın yanlarında olacağını söyleyen Kaptan Hasipek, "Kadının toplum ve denizdeki yerinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen Tutkumm ekibi, yelkenle barış çağrısı yapacak. Çocuk ve kadınların özgür ve şiddetten uzak yaşaması gereğine dikkat çekmek istiyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, kadının toplumdaki gücünü denize de taşımak istiyoruz" dedi.

20 DENİZCİ KADIN DESTEK VERECEK

Etkinliğe destek veren restoran zincirinin Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, ekibe destek sağlayacaklarını ve seyir süresince dönüşümlü olarak 20 kadının da etkinliğe katkı koyacağını belirterek, "Bu yolla kadınların ortak üretim ve güç birliğinin önemine dikkat çekmeyi de hedefliyoruz. Bilinmezlerin çok olduğu bir yolculukta bu 4 kadın tek başlarına mücadele etmeyecek. Onlar, Türk kadının neleri yapabildiğini yine tüm kadınlardan alacakları destekle herkese gösterecek. Biliyorsunuz, kır çiçekleri doğada dayanıklılıklarıyla bilinir. Tutkumm ekibi, kadınların denizde de bir kır çiçeği gibi ne kadar güçlü olduklarını gösterecek" dedi.