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Bodrum'dan Yunanistan'a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

 BODRUM'da yaşayan çevre aktivisti Osman Akkuş, Yunanistan'da hafta başında çıkan, 84 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı yangın sonrası bölgedeki halka destek için, sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı.

Bodrum'dan Yunanistan'a yardım eli

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yaşayan çevre aktivisti Osman Akkuş, Yunanistan'da hafta başında çıkan, 84 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı yangın sonrası bölgedeki halka destek için, sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldiğini söyleyen Akkuş, yardımları en kısa sürede feribotlarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na ulaştıracaklarını belirtti.
Turgutreis Mahallesi'ne yaşayan Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve çevre aktivisti Osman Akkuş, Yunanistan'daki yangın felaketi nedeniyle, yardım kampanyası başlattı. Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda çocuk bezi, yanık sargı bezi, el feneri, çöp torbası, yanık ilaçları, antiseptik ilaç, ağrı kesici kadın erkek çocuk iç çamaşırı, ayakkabı ve elbise gibi yardım malzemelerini toplamaya başladıklarını duyurdu. 'Acınız Acımızdır' sloganıyla duyurusunu yapan Akkuş'a, sadece Bodrum'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından yardım teklifleri ulaşmaya başladı.
Akkuş, 1999 depremini ve ilk gelen uluslararası arama kurtarma olan Yunan ekibini unutmadığını hatırlatarak, "Yardımları toplanmaya başladık. Vatandaşlarımız gerçekten duyarlı. Kısa sürede çok sayıda kişiden geri bildirimler aldık. Paylaşımımın ulaştığı her yerden destek var. Bu destekler Bodrum'a ulaştığında, günübirlik sefer yapan feribotlarla kolileri ulaştırmaya çalışacağız. Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Belediyesi ile iletişimlerimiz devam ediyor. Feribotlar aracılığı ile ulaştırmaya çalıştığımız koliler, uluslararası bir engele takılırsa, bu feribotlarla her gün yüzlerce kişi seyahat ediyor. O yolculardan bu yardımları tek tek adaya ulaştırmalarını isteyeceğiz. Yardımı İstanköy'e ulaştırdığımızda, gerekli adrese ulaşacağına inanıyoruz. Yardımlar için 0532 521 17 17 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz" dedi.
Akkuş ve çevre gönüllüleri ayrıca, Turgutreis sahilinde üzerinde Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak 'Acınızı paylaşıyoruz' yazılı pankart açarak, vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'dan Yunanistan'a yardım eli

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