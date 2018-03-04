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Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Bodrumlu kadınlara yeni bir iş imkanı yaratabilmek için yaptığı çalışmalara Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediye Meclisi destek verdi.Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) girişimcilere vereceği hibe için bir proje geliştirdi.

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Bodrumlu kadınlara yeni bir iş imkanı yaratabilmek için yaptığı çalışmalara Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediye Meclisi destek verdi.
Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) girişimcilere vereceği hibe için bir proje geliştirdi. Ancak bu hibeden yararlanabilmesi için Bodrum Belediyesi ile birlikte ortak çalışması gerekiyordu. Bu çalışma için Mehmet Kocadon başkanlığında toplanan Bodrum Belediye Meclisi’nde görüşme yapıldı.
Başkan Mehmet Kocadon toplantıda yaptığı konuşmada projenin kooperatif üyeleri tarafından kendisine getirildiğinde, onlara her türlü desteği vereceğini, konuyu meclise taşıyacağını belirttiğini açıkladı.
Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Funda Akçalı da proje ile ilgili olarak meclis üyelerine şu bilgileri verdi "Biz Begonvil Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi olarak kadının emeğine, gücüne, çevreye duyarlı ve Bodrum’un yerel değerlerine önem veren bir kooperatifiz. Sayın Belediye Başkanımıza bir ziyaretimizde sohbetimiz oldu. Onun da bu konuya olan hassasiyeti ve teşvikiyle GEKA’nın çok tesadüfi bir şekilde kooperatif ve birliklere mali destek programı kapsamındaki projeyle örtüşünce, çevreye duyarlı ve kadın emeğini ilgilendirdiğinden bir proje olduğu için belediyemizin iştirakçiliğini bu konuda çok önemsedik. Çünkü GEKA kooperatiflere bu projeleri hibe şeklinde destek veriyor. Yani bu bir proje yarışmasıdır. Başarılı olursak projeyi kazanmış ve ilerlemiş oluyoruz. Tabii ki burada kadın, çevre, çiftçi, tarımsal ürün ve kırsal kalkınma gündemde. Çok heyecanlandığımız, çok önemsediğimiz ve başkanımızın da bizi desteklediği bir proje olacağını da umut ediyorum tabii iki sizlerin de desteğiyle. Kooperatif ortaklarımız da burada sizlerin kararlarını heyecanla bekliyor."
Teklif oy birliği ile kabul edilirken salondan alkış sesleri yükseldi. Başkan Kocadon, Bodrum Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde girişimci kadınlara yönelik bir projeleri olduğunun müjdesini de verdi. Gündemdeki diğer 4 maddenin de görüşülerek kabul edildiği Bodrum Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı bitiminde Begonvil Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi üyeleri, Başkan Mehmet Kocadon’a verdiği destek nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.
Bodrum Belediye Meclisi’nin oy birliği ile kabul ettiği proje hayata geçtiğinde güneş enerjisi ile çalışacak olan bir sistem kurulacak. Bodrum’da yetişen yaş sebze ve meyvenin güneş enerjisi hava kolektörlü fırınlarda kurutulması ve pazarlanması sağlanacak. Bunları da kadınlar yapacak. Böylece Bodrum’daki kadınlara yeni bir iş istihdamı sağlanmış olacak.

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

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