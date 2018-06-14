Bodrumlular aç kalan yaban domuzlarını besliyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç ve susuz kalan yaban domuzlarının şehir merkezine inmesini önlemek amacıyla vatadaşlar, domuzların bulunduğu yerlere yiyecek ve su bırakıyor. Konacık Mahallesi'nde aç ve susuz kaldıkları için kente giren irili ufaklı 20'ye yakın yaban domuzunun evlerin bahçelerinde yiyecek ve su aradıklarını gören mahalle halkı, kendilerince tedbir aldı. Çırkan mevkisinde yerleşim yerlerine inen yaban domuzlarının bir daha şehir merkezine gelmemesi için harekete geçen vatandaşlardan Yeşim Güngör ve Mustafa Öz, kamyonete yükledikleri yiyecek ve su dolu bidonları hayvanların geliş güzergahındaki noktalara bıraktı. Yeşim Güngör, yaban domuzlarının da yaşama hakkı olduğunu belirterek, söz konusu alana bir haftadır yiyecek ve su bıraktılarını anlattı. Güngör, "Bunu yaparak hayvanların, evlerin bulunduğu alana inmesini engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Belediye de bu bölgelere suluk hazırlıyor. Bizim tek amacımız bu hayvanların aşağıya inmesini engellemek." diye konuştu. Hayvanların kurak havalarda ormanda susuz kaldığını ve bu yüzden şehir merkezine indiğini savunan Güngör, "İnsanların domuzlara birebir su verdiğini gördüm. Her yer bina olduğu için hayvanlar su bulamıyor. Olumsuz olayların yaşanmasını ve onların insanlarla temas etmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı Mustafa Öz de aç kalan yaban domuzlarına yiyecek vererek, hayvanları insanların bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı. Öz, "Domuzların insanlara zarar vermesini önlemeye çalışıyoruz. Domuzlara ekmek, karpuz, mısır gibi yiyecekler getirdik. Bu yiyecekleri onların indiği alanlara koyuyoruz." dedi. Domuz sürüsüyle her gün karşılaştığını aktaran Caner Aydın da hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Bence çok iyi bir çalışma. Bu sayede domuzların aşağıya inmemesi de sağlanır. Burada yaşayanlar için güzel olur. En azından domuzlar insanların bahçelerine girip saldırmazlar." ifadelerini kullandı. - "Sıkıştırılmadıkça tehlikeli bir hayvan değildir" Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Süha Umar, yaban domuzunun tehlikeli bir hayvan olmadığını, bütün hayvanlar gibi sıkıştırılmadıkça veya yavrularının tehlikede olduğunu görmediği sürece kimseye saldırmayacağını söyledi. Yaban domuzlarının ormanlar için son derece yararlı hayvan olduğunu anlatan Umar, "Orman zararlılarını tüketen, ağaçların diplerini kazarak havalandıran bir hayvandır. Onun için son derece yararlıdır." dedi.