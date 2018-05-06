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Bodrumlular üç şenlikle coştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 3 farklı noktada şenlikler düzenlendi.

Bodrumlular üç şenlikle coştu 

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 3 farklı noktada şenlikler düzenlendi. Bodrumlular yayla, tarih ve organik tarımı kapsayan festivallerle baharı karşıladı.
Bodrum'da Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği, Bodrum Yarımadası Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bodrum Tohum Derneği tarafından bugün 3 farklı noktada 3 ayrı şenlik düzenlendi. Konacık Mahallesi'nde Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 23'üncü Uluslararası Pedasa Festivali'ne Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, yöresel Bodrum oyunları ve yarışmalar etkinliğe renk kattı. Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen festivalde ata binme yarışması, yöresel Bodrum lezzetleri ve kütük kesme yarışması gibi çeşitli yarışmalarla etkinliğe katılanlar eğlenceli bir pazar günü geçirdi.
YEREL TOHUMDAN FİDELER, DAĞITTILAR
Bodrum Tohum Derneği tarafından yerel tohumu ve organik tarımı yaşatmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Tohum Şenliği'nde de Bodrumlular bir araya geldi. Dernek üyeleri tarafından İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte yerel tohumdan üretilen domates, biber, patlıcan, karpuz ve bamya fideleri dağıtıldı. Bodrum Tohum Derneği'nin ilk olarak Doğal Üretici Pazarı uygulamasını hayata geçirdiğini ve Fide Şenliği'nin de ikinci projeleri olduğunu belirten Dernek Başkanı Haluk Ortaç, "Şenliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Atalık (yerli) tohumlarımızın ürünlerini vatandaşlara dağıtıyoruz. Bugün birer fide veriyoruz ama bu fidelerden elde ettikleri tohumlarla bir süre sonra kocaman bahçeleri olacak" dedi.
KARADENİZLİLER YAYLA ŞENLİĞİNDE COŞTU
Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından da Kızılağaç Mahallesi'nde yayla şenliği düzenlendi. Bodrum'da yaşayan Karadenizlilerin birlikteliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yayla şenliğinde Karadeniz'in yöresel tereyağı, peyniri, mısır unu ve çeşitli ürünleri satışa sunuldu. Festivalin kapanışında Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz şarkılarını Bodrum'da yaşayan Karadenizlilerle birlikte söyledi. Şenlik akşam saatlerini kadar devam etti.

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Bodrumlular üç şenlikle coştu Bodrumlular üç şenlikle coştu Bodrumlular üç şenlikle coştu Bodrumlular üç şenlikle coştu

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