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Boğaçayı’ndaki arsalar yeniden ihaleye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Boğaçayı Projesi kapsamında Liman Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar belediyece onaylanacak projenin uygulanması şartıyla ikinci kez ihaleyle satışa sunuluyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Boğaçayı Projesi’nde ikinci kez ihale heyecanı yaşanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Boğaçayı Projesi kapsamında Liman Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar belediyece onaylanacak projenin uygulanması şartıyla ikinci kez ihaleyle satışa sunuluyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Boğaçayı Projesi’nde ikinci kez ihale heyecanı yaşanıyor. Proje kapsamında, Liman Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazlar belediyece onaylanacak projenin uygulanması şartıyla ihale ile satışa sunuluyor. 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ilk ihale katılımcı olmaması sebebiyle ertelenmişti. Mülkiyeti Hazine ve Büyükşehir Belediyesine ait toplam 57 bin 267,44 metrekarelik, 4 arsa rekreasyon ve özel proje alanı olarak 5 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Encümen huzurunda kapalı teklif usulü yeniden ihaleye çıkacak. İhale belediye web sitesi www.antalya.bel.tr adresinden canlı yayınlanacak. İhalenin artırıma esas tahmin bedeli ise 80 milyon 965 bin 778 TL.

Türkiye’de ilk yaşanmıştı
Antalya’ya büyük katma değer sağlayacak, on binlerce kişinin iş imkanı bulacağı Boğaçayı Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi söz konusu arazilerle ilgili Türkiye’de ilk defa Hazine ile anlaşarak gelir paylaşımına dayalı mülkiyet satışını öngören Bakanlar Kurulu kararı çıkartmıştı. Mülkiyeti Hazineye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Liman Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar, idarenin onay vereceği projenin uygulanması şartıyla kapalı teklif usulü ihale edilecek. İhaleyi kazanan yüklenici firma ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalan miktarı da 1 yıl içerisinde ödeyecek. Ayrıca arsa devrinin ardından projenin 24 ay içerisinde tamamlanması şartı da bulunuyor. Proje dahilinde ticari işletmeler, konut projeleri, turistik tesisler gibi çok işlevli bir yapı Antalya’ya kazandırılacak.
Boğaçayı özel proje alanı yapımına konu taşınmazlar şunlar:
1- Liman Mah.-- 21523/1 Ada-- Arsa-- 8.965,23 m2-- Malik (Maliye Hazinesi 5.997,78 m2-Büyükşehir 2.967,45 m2)-- İmar durumu Rekreasyon alanı
2- Liman Mah.-- 21523/2 Ada-- Arsa-- 14.684,96 m2-- Malik ( Maliye Hazinesi 6.949,96 Antalya Büyükşehir 7.735,00 m2)-- İmar durumu Özel Proje Alanı
3- Liman Mah.-- 21523/3 Ada-- Arsa 18.011,63 m2-- Malik (Maliye Hazinesi) İmar Durumu Rekreasyon Alanı
4- Liman Mah.-- 21523/4-- Ada-Arsa-- 15.605,62 m2-- Malik (Maliye Hazinesi)-İmar durumu Özel proje alanı

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