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Boğalar cami yararına güreştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

Boğalar cami yararına güreştirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde boğa güreşi etkinliği düzenlendi.

Çamköy Mahallesi'nde bulunan güreş alanında, boğaların kaçma ihtimaline karşın güvenlik tedbirleri alındı.

Çamköy Güzelleştirme Derneği'nce düzenlenen güreşleri, 3 bin kişi izledi. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 160 boğa, köy camisine yardım için güreştirildi.

Mahalle muhtarı İlhan Kaştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960 yılında başlayan ancak 20 yıldır yapılmayan boğa güreşlerinin, derneğin girişimiyle geçen sene yeniden başladığını söyledi.

Güreşleri izlemeye gelenlerden daha önce ücret almadıklarını belirten Kaştan, "Geçen sene izlemeye gelenlerden köy yararına yapacağımız işler için ücret almaya başladık. Camidir, yoldur, köyümüzü güzelleştirme amacıyla bu güreşleri düzenliyoruz. Bu yıl elde edeceğimiz gelirin bir kısmını camiye bir kısmını ise camimize lojman yapmak için harcayacağız." ifadesini kullandı.

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Germencik’te Boğalar Cami ve İmam Evi İçin Güreştiler

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