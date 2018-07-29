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Boğalar eğitim yararına güreştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen etkinlikte 120 boğa eğitim yararına güreştirildi - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: - "Amacımız, toplumu huzur içerisinde bir araya getirerek hoş bir zaman geçirmesini sağlamak ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaktır"

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 17. Bayır Boğa Güreşleri'nde 120 boğa eğitim yararına güreştirildi.

Bayır Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerde, boğaların kaçma ihtimali düşünülerek güvenlik tedbirleri alındı. Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü ilçede, güreş alanının toz olması nedeniyle belediye ekipleri sahayı sık sık suladı.

Kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde, 120 boğa Bayır İlkokuluna yardım için güreştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deve güreşleri gibi boğa güreşlerinin de Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Muğla'nın kadim bir kent olduğunu ve Menteşe ilçesinin adını bölgede hüküm süren Menteşe Beyliğinden aldığını belirten Gümüş, "O günkü gelenek ve göreneklerimizi bugün bu topraklarda yaşatmaya özen gösteriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak buna destek oluyoruz." dedi.

Gümüş, çevre illerden getirilen 120 boğanın Bayır İlkokulu yararına güreştirildiğini vurgulayarak, "Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir güreş oluyor. Amacımız, toplumu huzur içerisinde bir araya getirerek hoş bir zaman geçirmesini sağlamak ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunu da yapabildiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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