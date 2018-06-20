İSTANBUL (AA) - Romanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü kapsamında konser verildi.

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nden kalkan Şehir Hatları AŞ'ye bağlı İstanbul-9 isimli vapurda Ana Maria Racu Folklor Grubu'nun verdiği konser öncesi konuşan Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba, programın gerçekleştirilmesinde işbirliği yaptıkları İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi ve Şehir Hatları AŞ'ye teşekkür ederek davetlilere iyi vakit geçirmelerini diledi.

Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Yakup Güler ise organizasyonun iki ülke arasındaki ortak menfaat ve ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağına inandığını belirtti.

Programa Romanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Türkiye'de bulunan Rumen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Rumenler ve davetliler katıldı.

