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Boğaz'da bulunan cesedin Furkan Yıldırım'a ait olabileceği belirtiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir gemi de destek vermişti. Önceki gün Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesete DNA testi yapıldı. Kesin sonucun yarın çıkacağı öğrenildi.

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