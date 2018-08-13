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 BOĞAZ'DA BÜYÜK TEHLİKE: YALILARA DOĞRU SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA DURDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.

Görüntü Dökümü;
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-Geminin sürüklenme anı (cep telefonu)
-Geminin aktüel görüntü

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