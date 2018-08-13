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BOĞAZDA FACİANIN EŞİĞİNDE DÖNÜLEN ANLARIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  İstanbul Boğazı'nda sabah yaşanan gemi tehlikesi yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'nda sabah yaşanan gemi tehlikesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalanarak yalılara doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.
Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var.

Görüntü Dökümü:
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- Geminin sürüklenme anları

13.08.2018 - 19.40 Haber Kodu : 180813207

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