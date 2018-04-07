Boğaz'da gemi yalıya çarptı-2

Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, yalıya çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Mısır'dan sefere çıkan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümeninin kilitlendi. Dümeni kilitlenen gemi sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan bir yalıya çarptı. Gemi, 225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.
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