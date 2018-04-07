Boğaz'da gemi yalıya çarptı (Havadan Görüntüler)

Kaza sonrası İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken çevredekiler kaza anını anlattı. Geminin yalıya çarpma anını gören bir kişi, "Sürüklenerek geldi ve yalıya çarptı. Toz duman yükseldi" diye konuştu.

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Konser, düğün gibi organizasyonlar ile sinema ve dizi filmlerinin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın en son Ferhan Özpetek'in yönettiği, Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler gibi sanatçıların rol aldığı 'İstanbul Kırmızısı' adlı sinema filmine de evsahipliği yapmıştı. Yalının ayrıca 'Binbir Gece' dizisi gibi çok sayıda dizinin de çekilmişti.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN TARİHÇESİ

Hekimbaşı Salih Efendi yalıyı 18. yüzyıl başında iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı olarak satın alarak daha sonra ilave inşaatlarla büyüttü.