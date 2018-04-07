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Boğaz'da gemi yalıya çarptı (Havadan Görüntüler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN -  İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Mısır'dan sefere çıkan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümeni kilitlendi. Dümeni kilitlenen gemi sürüklenerek saat 15.30 sıralarında Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Gemi, 225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.

Kaza sonrası İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken çevredekiler kaza anını anlattı. Geminin yalıya çarpma anını gören bir kişi, "Sürüklenerek geldi ve yalıya çarptı. Toz duman yükseldi" diye konuştu.

YALIDA EN SON İSTANBUL KIRMIZISI ADLI FİLMİ ÇEKİLMİŞTİ

Konser, düğün gibi organizasyonlar ile sinema ve dizi filmlerinin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın en son Ferhan Özpetek'in yönettiği, Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler gibi sanatçıların rol aldığı 'İstanbul Kırmızısı' adlı sinema filmine de evsahipliği yapmıştı. Yalının ayrıca 'Binbir Gece' dizisi gibi çok sayıda dizinin de çekilmişti.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN TARİHÇESİ

Hekimbaşı Salih Efendi yalıyı 18. yüzyıl başında iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı olarak satın alarak daha sonra ilave inşaatlarla büyüttü.

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