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Boğazdaki direniş minyatür objelerle canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere direnişi minyatür objelerle anlatıldı - Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Usta: - "15 Temmuz kalkışmasında Boğaziçi Köprüsü sembol oldu. Kalkışma burada başladı ve milletimizin en güçlü direniş gösterdiği yerlerden biri Boğaziçi Köprüsü'ydü. Biz de orada yaşanan olayların bire bir benzerini minyatür objelerle ortaya koyduk" - Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamza Aygün: - "15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşananlar hiçbir zaman unutulmamalıdır"

İLYAS GÜN - Samsun'da, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi minyatür objelerle canlandırıldı.

Canik Belediyesi, 15 Temmuz'da milletin direnişini anlatmak için minyatür objelerle canlandırma yaptı. FETÖ'nün hain kalkışmasını ilk başlattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bire bir maketi üzerinde, darbe girişimi esnasında halkın darbecilere karşı koyuşu anlatıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmanın konsept danışmanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman yaptı.

Türkiye'deki darbelerle ilgili müze hazırlığında olan Canik Belediyesi, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığının anlatıldığı çalışmayı müzenin en önemli kısmında 2 ay içinde ziyarete açmayı planlıyor.

- "Gençlerimiz ve çocuklarımız bu darbeleri unutmasınlar"

Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Usta, Türkiye'nin 1950'den sonra birçok darbe ve darbe teşebbüsüne maruz kaldığını hatırlattı. Her darbede demokrasinin büyük zarar gördüğüne işaret eden Usta, şöyle devam konuştu:

"Türkiye 40 yıl içinde birçok darbeye maruz kalmıştır. Bu darbelerin en ağır olanını da 15 Temmuz'da yaşadık. Darbeleri milletimizin unutmaması için her darbeyi tanıtan objelerle bir müze kurma çalışması içine girdik. 15 Temmuz kalkışmasında Boğaziçi Köprüsü sembol oldu. Kalkışma burada başladı ve milletimizin en güçlü direniş gösterdiği yerlerden biri Boğaziçi Köprüsü'ydü. Biz de orada yaşanan olayların birebir benzerini minyatür objelerle ortaya koyduk."

Usta, gençlerin darbeleri unutmamasını amaçladıklarını vurgulayarak "Gençlerimiz ve çocuklarımız bu darbeleri unutmasınlar ki milletimiz bir daha böyle darbelere ve hain kalkışmalara maruz kalmasın ve buna izin vermesin istiyoruz. Milli şuur ve milli duruş gösteren bir gençlik yetiştirebilirsek bir daha böyle hain darbeleri yaşamayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "O gece yaşananların bütün kronolojisini çıkardık"

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamza Aygün ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hain darbe girişiminin sembolü haline geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz gelecek kuşaklara bir eğitim müzesi kurmak istedik, bunun için Şehitler Köprüsü'de o gece yaşananların bütün kronolojisini çıkardık ve minyatür olarak yaptık. Minyatür objelerle vatandaşlarımıza o geceyi yeniden yaşatmak istedik. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın o kahramanlığını burada yaşatacağız. 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde yaşananlar hiç bir zaman unutulmamalıdır."

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Usta - FETÖ'nün darbe girişimi minyatür obje Samsun

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