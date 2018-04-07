HABER

Boğazdaki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.