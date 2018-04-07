Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.