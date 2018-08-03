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Boğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:23 | Son Güncelleme

6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen 'Souria' adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

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