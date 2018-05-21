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Boğazı trafiğe kapatan petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı’nı trafiğe kapatan dev petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştı.

Boğazı trafiğe kapatan petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- İSTANBUL Boğazı’nı trafiğe kapatan dev petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştı. Yalovalıların sahile toplanmasına neden olan dev platforma 'Kurtarma 6' adlı römorkör de eşlik etti.
Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki ‘Scarabeo 9’ adlı dev petrol arama platformu, bu sabah İstanbul Boğazı’nda yaptığı geçişin ardından akşam saatlerinde Yalova ulaştı. Yalova Altınova Tersaneleri’ndeki Beşiktaş Tersanesi’ne bakım ve onarım için gelen dev petrol arama platformu, Yalova sahilinden geçerken vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Dev platforma 'Kurtarma 6' adlı römorkör eşlik etti.

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Boğazı trafiğe kapatan petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştıBoğazı trafiğe kapatan petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştıBoğazı trafiğe kapatan petrol platform gemisi Yalova’ya ulaştı

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