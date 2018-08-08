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Boğaziçi Caz Korosu, yeni üyelerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Seçmeler için son başvuru tarihi 9 Eylül olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Caz Korosu 2018-2019 sezonu seçme başvuruları başladı.

Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde Türkiye'nin yanı sıra aralarında ABD, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan'ın bulunduğu ülkelerdeki festival ve yarışmalara katılan Boğaziçi Caz Korosu'na yeni üyeler alınacak.

Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, MAGMA Yetişkin Koroları (MAGMA Oda Korosu, MAGMA Performans, MAGMA Hazırlık Korosu) ve MAGMA Gençlik Korosu'na "bogazicicazkorosu.com üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Seçmeler için son başvuru tarihi 9 Eylül olarak belirlendi.

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