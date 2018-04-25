Boğaziçi Caz ve Boğaziçi Gençlik Korosu konser verecek

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Caz ve Boğaziçi Gençlik Korosu, 2. Pera Uluslararası Korolar Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Taksim Santa Maria Draperis Kilisesi'nde, yarın akşam gerçekleştirilecek gala konserinde, "Dünya Şampiyonluğu" dahil pek çok prestijli ödülün sahibi olan Boğaziçi Caz ve Boğaziçi Gençlik Korosu, özel repertuvarları ile şef Masis Aram Gözbek yönetiminde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

