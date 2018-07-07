Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular başladı

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Bosphorus Film Lab bölümünde ise "Pitching" kategorisinde yarışan bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken, "Work in Progress" kategorisinden bir proje de 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü kazanacak.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" seçilen esere 100 bin lira para ödülü verilirken, "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" , "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

- En iyi filme 100 bin lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması ve Bosphorus Film Lab başvuruları 17 Ağustos'ta sona erecek.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları başladı.

"Kurmaca" ve "Belgesel" olmak üzere iki farklı kategoride filmlerin başvurabildiği Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda, animasyon ve deneysel türündeki filmler "Kurmaca" kategorisinde değerlendirilmek üzere kabul edilecek.

- 25 bin lira değerinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"

Bu bölümde "En İyi Ulusal Kısa Film" ve "En İyi Kısa Belgesel Film" 10 bin lira para ödülü alırken, yarışmaya seçilen kısa filmlerin tamamı 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de yarışabilecek.

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında ayrıca, "Dünya Sineması Seçkisi", "Kısa Film ve Animasyon Seçkileri", özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışma yönetmeliklerine ve başvuru şekline "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden ulaşılabilen festival, bu yıl başvurularını "Eventival" adlı site üzerinden online olarak kabul edecek.

Yeni bölümler ve önemli konukların olacağı festival, 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

