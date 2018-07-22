Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda rahatsızlanan yüzücü hayatını kaybetti

İSTANBUL-(DHA)-30'uncusu düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında rahatsızlanan Mehmet Baykal isimli bir yüzücü hayatını kaybetti. Haberi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sitesinden paylaştı.
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 30'uncusu yapıldı. Asya'dan Avrupa'ya doğru yapılan ve dünyada iki kıta arasındaki tek yarış olan yarışmaya 2 bin 400 yüzücü katıldı. Yarışma sırasında üzücü bir olay yaşandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sitesinden duyurduğu olaya göre, yarış sırasında Mehmet Baykal isimli bir yüzücü rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Baykal yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı katılımcıları arasında yer alan 1274 bone numaralı yüzücümüz Mehmet Baykal'ın yarış sırası saat 12.15'te bitiş noktasına 500 metre kala görevli DAKSAR 11 numaralı bot tarafından denizde rahatsızlığı tespit edilmiş, sudan alınarak hemen deniz ambulansına intikal ettirilmiştir. Yüzücümüze ilk müdahale deniz ambulansında yapılarak sahilde hazır bulunan görevli sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Önce alanda ve daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yüzücümüz kurtarılamamış, hayatını kaybetmiştir. Böylesi bir acı olayın üzüntüsünü merhumun ailesi ve sevdikleriyle paylaşır, baş sağlığı dileriz.
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