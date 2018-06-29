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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi 2017 – 2018 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri’nde yapıldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi. Rektör Özkan protestolar arasında konuşmasını yaptı. Törende toplam 2 bin 391 öğrenci kep attı.

İŞTE PANKARTLARDAN BAZILARI

Öğrencilerin geçit töreninde birbirinden ilginç pankart ve dövizler de güne damga vurdu. İşte o pankart ve dövizlerden bazıları:

“Bir seans terapi eşittir 20 kilo soğan…”

1

“Savaşın açtığı yarayı psikologlar kapatamaz…”

2

“Bu pankart sansür yedi…”

3

“Kedisiyle, köpeğiyle, öğrencisiyle Boğaziçi özgür kalacak…”

4

“Türkiye’de üniversiteler mitoz bölünüyor…”

5

Bu arada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu’nun seçimler öncesinde attığı bir Tweet’e de bol bol gönderme vardı.

6

“Özgür düşünce elden GİDİYEAAHH…”

7

Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin geçişi sırasında ise şu döviz dikkat çekiciydi:

“Türkçe elden GİDİYEEAAHH…”

(DHA)


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Boğaziçi Üniversitesi Mehmed Özkan protesto mezuniyet töreni

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
şimdi ilkokul mezunları ben kimim demeden gelir bu üniversite mezunlarını eleştirir :)))
abi herşeyi anlıyorum da bu pkk bayrağı gibi bayrak ne ya bir öğrenci ancak türk bayrağı salıya bilir rektör yetersiz kalıyor pasif ben rektör oluyim hepsi mum olur unversiteler terör yüvası olmuş oldurtmam bu sorunu çözmesen hiç birşeyi çözemesin öğretim görevlileri terörist se öğrencide öyle oluyor öğretim görevlileri temizlenmeli pkk bildirgesine bilmem kaç bin kişi imza atıyorsa eğitim bitmiştir zati
Boğaz içinde okusanda adam olmak için indan olmak lazım insan olmak içinde ailede iyi bir aile kültürü ve ahlakı almak gerekir..
öğrencimi eylemcimi belli değil
REKTÖRÜN DE ÇOK ŞEYİNDEYDİ?
boş tepki
derslerde başarılı olmakla egitim tamamlanmıyor maalesef birde hayâ var edep var insanın biyolojik yapısına saygı duyması var
nasılda kendilerini belli ediyorlar, ellerinde pankart açanları toplasınlar işte, diğerleri zaten özgür birey.
Hiç bir okulu bitirememiş cahiller bu zeki insanları anlamaz.O yüzden bence artık laf anlatmaya çalışmayın gençler.Çünkü anlayacak adam kalmadı toplumda
Helal size BOĞAZİÇİ LİLER.
türkiyenin sözde en iyi okulundan mezun olanlara bakarmısınız hepside şımarık kendini beyenmiş kendilerini bişey zanneden FETÖ.CHP.zihniyeti
tabi ki rektörler sizleri sevmezler, bir fakülte dekanımıydı yoksa rektörmüydü şunu demişti ben okumamışlarla daha iyi anlaşıyorum demişti, canım sizde ayıp etmişsiniz bu kadar bilmişlik bu kadar okumuşluk olurmu sizi şımarık çocuklar sizi:))
koyun değiller buda güzel.....
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